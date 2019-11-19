PATERNO':I VANDALI DANNEGGIANO IL PARCO GIOCHI PER DISABILI

Danni al parco giochi per bambini e per diversi soggetti disabili.Beceri vandali e imbecilli di turno, che se individuati andrebbero perseguiti e condannati da tutta la collettività per il vile gesto,...

Danni al parco giochi per bambini e per diversi soggetti disabili.

Beceri vandali e imbecilli di turno, che se individuati andrebbero perseguiti e condannati da tutta la collettività per il vile gesto, hanno colpitoe attrezzature e i giochi del parco “Giardino del Sorriso”, la bambinopoli sita in Viale dei Platani. dove hanno divelto alcune strutture, ma soprattutto hanno rotto la giostra che di norma viene utilizzata e fa felici tanti ragazzi disabili.

Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Francesca Coluccio, responsabile dell’associazione Zonafranca e promotrice del Giardino del Sorriso, affida la propria rabbia alla sua pagina su Facebook."Mi dispiace, ancora una volta, richiamare i miei concittadini al senso di civiltà che purtroppo continua a mancare . Quando una comunità non riesce a prendersi cura dei bambini non ha futuro ... Il Giardino del Sorriso è un gioiello da proteggere, con tutte le forze , e non solo perché è il primo parco inclusivo ma perché rappresenta la speranza per tante associazioni che gli sforzi non sono inutili "

Sul grave episodio interviene pure l'Assessore Luigi Gulisano: "Tutte le volte che qualcuno si permette di distruggere, imbrattare o danneggiare qualche cosa a Paternò non si rende conto che fa del male a sé stesso. Paternò è casa sua. Mi auguro che si renda conto del danno che ha causato e se ne vergogni..."