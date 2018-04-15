PATERNO':Il gruppo scout agesci Paternò 3 adotta piazza La Russa - FOTO

Oggi, il gruppo scout agesci Paternò 3 (S. Antonio, parrocchia S. Maria dell'Alto) ha iniziato con le attività di adozione di piazza Nino La Russa.In settimana il reparto "Barracuda-Stella del Sud- Na...

Oggi, il gruppo scout agesci Paternò 3 (S. Antonio, parrocchia S. Maria dell'Alto) ha iniziato con le attività di adozione di piazza Nino La Russa.

In settimana il reparto "Barracuda-Stella del Sud- Nadir" del gruppo (i ragazzi dai 12 ai 16 anni) ha protocollato al comune la convenzione di adozione della piazza e oggi abbiamo iniziato con una prima azione, all'interno di una "impresa" di una nostra squadriglia femminile da cui è partita l'idea dell'adozione, di pulizia generale dai rifiuti e di scerbamento e potatura delle siepi, nonchè di chiusura temporanea dei tombini aperti. Il tutto dopo un intervento per mezzo del Comune di preventiva pulizia da parte della ditta dusty da tutti i vetri di cui la piazza era ricolma.

Stamattina ci siamo incontrati a S. Antonio per la messa e poi tutti insieme, con parte dell'amministrazione e aiutati da alcuni cittadini e dai ragazzi del centro di accoglienza per minori ci siamo spostati in piazza larussa per iniziare i lavori, che sono durati tutta la mattina.

Significativa è stata la presenza dei giovani immigrati minorenni che con tanta dedizione ed energia hanno lavorato con noi per rendere quella piazza più bella e vivibile. in tal modo al messaggio educativo di fratellanza internazionale si è aggiunto quello del rispetto dei beni comuni e dei luoghi che ci ospitano.

Perchè la lotta al degrado e la cura della città non ha colore della pelle!

Insieme a noi hanno fatto attività anche i ragazzi del gruppo scout Paternò 5 (S. Michele) in piazza Vittorio Veneto.