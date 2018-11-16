PATERNÒ: INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO
A cura di Redazione
16 novembre 2018 13:45
+++FLASH+++
Incidente nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.
L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto pochi minuti fa, sulla superstrada nei pressi dello svincolo Palazzolo.
Sul posto i soccorsi.
Rallentamenti e traffico bloccato
Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.