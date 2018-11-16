95047

PATERNÒ: INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO

+++FLASH+++Incidente nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto pochi minuti fa, sulla superstrada nei pressi dello...

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2018 13:45
PATERNÒ: INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO -
News
Condividi

+++FLASH+++

Incidente nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto pochi minuti fa, sulla superstrada nei pressi dello svincolo Palazzolo.

Sul posto i soccorsi.

Rallentamenti e traffico bloccato

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047