PATERNÒ:INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER CADUTA CALCINACCI DA UN PALAZZO
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania per la messa in sicurezza nella parte sommitale di un complesso ed...
A cura di Redazione
28 febbraio 2019 11:19
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania per la messa in sicurezza nella parte sommitale di un complesso edilizio, in corrispondenza dell’incrocio tra via Garibaldi e Piazza Indipndenza dal quale, si sono staccati dei frammenti di intonaco.
E’ accaduto oggi attorno alle ore 10.
L’area sottostante la palazzina è stata delimitata con delle transenne al fine di garantire la sicurezza ai pedoni.
Gianluca Ruffino