PATERNO':L’ASSOCIAZIONE IRON BIKE, PRESENTA LA STAGIONE 2019
La Iron bike Paternò nasce nel 2016 dalla passione per il ciclismo dell'attuale presidente Luigi Tirenna e del vicepresidente Salvo Messina.
La squadra, dal 2016 ad oggi ha collezionato un crescendo di vittorie e soddisfazioni societarie.
Con immenso piacere, presentiamo per la stagione 2019, una squadra ancor più forte; una realtà ciclistica che a Paternò mancava da parecchi anni. Tra le punte di diamante della squadra emergono nomi come: Antonio Mendolaro, Mario spampinato, Gianpaolo Pappalardo, Nicola Modica, Gaetano Pappalardo, Corrado Bellomo, Giuseppe Zingale, Alfio Marici.
Il Presidente Luigi Tirenna, dell'IRON BIKE PATERNÒ, in questo momento particolarmente difficile, ringrazia tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa splendida realtà.
A breve vi comunicheremo ulteriore info per la stagione 2019.