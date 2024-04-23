PATERNÓ:NASO PRESENTA LA NUOVA GIUNTA

Nuove facce nella rinnovata giunta di Nino Naso presentata poco fa alla stampa. Dopo le dimissioni di Patrizia Virgillito e di Giuseppe Castelli, legati alla corrente si Luca Sammartino, ci sono state...

Dopo le dimissioni di Patrizia Virgillito e di Giuseppe Castelli, legati alla corrente si Luca Sammartino, ci sono state quelle dell'assessore Turi Comis, avvenute in seguito all'operazione Athena che vede indagati oltre allo stesso Comis, anche il sindaco e diverse persone.

Ora, con il rinnovo della giunta entrano a far parte gli assessori.

Avvocato Giuseppe Torrisi con legalità trasparenza contenzioso affari genitori ecologia e ambiente e rapporti con il consiglio comunale.

Dott. Messina Salvatore bilancio alla programmazione Tributi patrimonio attività produttive e agricole

Professoressa Francesca Coluccio delega pubblica Amministrazione , scuola rapporti con l' associazione

Che si aggiungono agli assessori Andrea Lo Faro, Giovanbattista Caruso e Carmelo Ciccia.