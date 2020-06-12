PaterSI: adesso è ufficiale, sei in serie D!

La notizia era ormai nell’aria da settimane ma adesso è ufficiale: il Paternò è promosso in serie D!.Al termine del consiglio federale della LND tenutosi l'altro per stabilire i verdetti definitivi s...

Al termine del consiglio federale della LND tenutosi l'altro per stabilire i verdetti definitivi sulla stagione corrente, interrotta per via dell’epidemia i primi di marzo, la decisione tanto attesa dai rossazzurri è arrivata. Il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, ha fatto chiarezza sulle decisioni prese dal Consiglio, annunciando la promozione diretta in serie D delle prime classificate dei 28 gironi di Eccellenza, la retrocessione delle ultime classificate e la disponibilità di 7 posti da assegnare tra le migliori seconde. Nel girone B di Eccellenza siciliana, ossia quello del Paternò, retrocede l’Atletico Catania.

Nonostante le voci circolassero da tempo, sono serviti parecchi incontri tra i vertici di Lega per decidere quale fosse la soluzione migliore per concludere questa stagione senza vanificare gli sforzi e i risultati ottenuti dalle varie società, oltre che stabilire le linee guida per la prossima stagione.

Il Paternò vede dunque riconosciuto il lavoro fatto in questa stagione entusiasmante, in cui la squadra del presidente Mazzamuto ha ottenuto gli invidiabili record di unica squadra imbattuta in Italia in tutte le competizioni e di miglior difesa dello Stivale, con sole 8 reti subite. Un traguardo più che meritato per la squadra paternese che prima dell’interruzione del campionato, sotto la guida di mister Catalano (il quale ha preso il posto di Strano alla guida dei rossazzurri), procedeva spedita la propria cavalcata verso la 30esima partecipazione al campionato di serie D della sua storia. Ed il merito di questo successo va distribuito in egual modo tra dirigenza, staff tecnico e calciatori, ognuno dei quali ha contribuito al funzionamento di questa macchina perfetta.

Il presidente Mazzamuto, entusiasta per il traguardo ottenuto, ha dichiarato che il Direttore sportivo Vittorio Strianese, è già al lavoro per la prossima stagione. Ora però bisogna godersi il momento e festeggiare insieme ai tifosi rossazzurri questa straordinaria promozione, ottenuta dopo una fantastica stagione, e il finale condizionato dal covid.

GIANLUCA RUFFINO