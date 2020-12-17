PATTI: IERI LA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO A RUSSO

Si è tenuta ieri, con inizio alle ore 12, la prima udienza del processo a carico del paternese Salvatore Russo, accusato del duplice omicidio di Antonino e Fabrizio Contiguglia, avvenuto a Ferragosto...

Si è tenuta ieri, con inizio alle ore 12, la prima udienza del processo a carico del paternese Salvatore Russo, accusato del duplice omicidio di Antonino e Fabrizio Contiguglia, avvenuto a Ferragosto del 2019. Come riporta il sito Messina Today, davanti alla Corte d'Assise di Patti, presieduta da Massimiliano Micali, sono stati ascoltati alcuni testimoni tra cui il comandante della Stazione carabinieri di Ucria, Maresciallo Giovanni Sanleo Magni, che ha confermato sia i precedenti di Antonino Contiguglia per associazione mafiosa, sia che lo stesso era una figura rispettata e temuta da tutti. Sono state confermate, inoltre alcune versioni dei fatti presentati dai difensori di Russo, avvocati Turi Leotta ed Enrico Trantino. L'udienza è stata rinviata al prossimo 22 gennaio. In quella occasione, saranno sentiti il medico legale, la madre di Fabrizio Contiguglia, e altri carabinieri presenti la sera dei fatti.