Paura a Belpasso: camion precipita in un canalone, ferito il conducente
Per estrarre il conducente è stato necessario tagliare il tetto della cabina. Traffico bloccato durante i soccorsi sulla SP207.
Poco prima delle ore 16 di oggi pomeriggio, un mezzo pesante è uscito fuori strada lungo la Strada Provinciale 207, finendo la propria corsa all’interno di un canalone nel territorio del Comune di Belpasso.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania per liberare l’autista del camion, rimasto incastrato tra le lamiere e ferito, oltre a mettere in sicurezza l’intera area dell’incidente.
La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le delicate operazioni di soccorso e il recupero del mezzo in totale sicurezza.
Per estrarre il conducente è stato necessario tagliare il tetto della cabina del mezzo. L’uomo è stato successivamente immobilizzato su una barella “toboga” dagli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, giunti dalla sede centrale insieme a una scala aerea.
Presenti sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Paternò per gli accertamenti del caso e i sanitari del Servizio 118 che hanno prestato le prime cure al conducente del mezzo pesante.