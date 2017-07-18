PAURA A CATANIA, INCENDIO IN UN PALAZZO DEL CENTRO STORICO

Momenti di paura stanotte in pieno centro storico a Catania per un incendio che si è sviluppato poco prima dell’una, per cause accidentali in piazza V. Bellini all’interno di un appartamento al terzo...

Momenti di paura stanotte in pieno centro storico a Catania per un incendio che si è sviluppato poco prima dell’una, per cause accidentali in piazza V. Bellini all’interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile che ospitava dei turisti francesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in salvo una ragazza rimasta intrappolata in casa, al quarto piano, poiché il fumo aveva invaso il pianerottolo e il vano scala, e gli altri occupanti dello stabile, che è stato evacuato e messo in sicurezza.

L'incendio è stato domato. La donna è stata sottoposta a cure mediche sul posto da parte di personale del 118