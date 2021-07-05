PAURA A FAVIGNANA, YACHT AVVOLTO DALLE FIAMME. FOTO
Paura, questa mattina, a Favignana.Una imbarcazione da diporto, 15 metri di lunghezza, per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Lo yacht era a circa 200 metri dalla costa, in località Cal...
Paura, questa mattina, a Favignana.
Una imbarcazione da diporto, 15 metri di lunghezza, per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Lo yacht era a circa 200 metri dalla costa, in località Cala Azzurra.
Le persone che erano a bordo, quattro turisti, sono riusciti ad abbandonare l'imbarcazione e a mettersi in salvo, allontanandosi con il piccolo gommoncino in dotazione alla barca.
Scattato l'allarme sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera e la sezione navale dei Vigili del Fuoco del porto di Trapani.
I pompieri sono riusciti a domare il rogo e a scongiurare che l'imbarcazione affondasse.