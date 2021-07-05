PAURA A FAVIGNANA, YACHT AVVOLTO DALLE FIAMME. FOTO

Paura, questa mattina, a Favignana.Una imbarcazione da diporto, 15 metri di lunghezza, per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Lo yacht era a circa 200 metri dalla costa, in località Cal...

Paura, questa mattina, a Favignana.

Una imbarcazione da diporto, 15 metri di lunghezza, per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Lo yacht era a circa 200 metri dalla costa, in località Cala Azzurra.

Le persone che erano a bordo, quattro turisti, sono riusciti ad abbandonare l'imbarcazione e a mettersi in salvo, allontanandosi con il piccolo gommoncino in dotazione alla barca.

Scattato l'allarme sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera e la sezione navale dei Vigili del Fuoco del porto di Trapani.

I pompieri sono riusciti a domare il rogo e a scongiurare che l'imbarcazione affondasse.