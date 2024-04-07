PAURA A GRAVINA DI CATANIA, INCENDIO DENTRO GARAGE DISTRUGGE AUTO E ATTREZZI AGRICOLI

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania, supportata da un’autobotte e personale inviati dalla Sede Centrale, è intervenuta nel primo pomeriggio di ier...

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania, supportata da un’autobotte e personale inviati dalla Sede Centrale, è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri per un incendio che ha interessato un’area di pertinenza di un’abitazione dove si trovavano parcheggiate autovetture, un ciclomotore e degli attrezzi agricoli.

Una delle auto era in fase di ricarica essendo a propulsione elettrica.

Nell’incendio sono rimasti coinvolti alcuni alberi in prossimità della tettoia.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il fuoco si potesse propagare nelle aree circostanti.

Non sono stati segnalati feriti o intossicati dal fumo.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Sul posto anche militari del locale comando dell’Arma dei Carabinieri e volontari della protezione civile locale.