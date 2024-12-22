PAURA A MISTERBIANCO: PALO DELLA LUCE CROLLA E SFIORA UN'AUTO IN SOSTA

Momenti di paura nella serata del 20 dicembre 2024, a Misterbianco, dove un palo della pubblica illuminazione è improvvisamente crollato in strada, sfiorando una Ford parcheggiata. Il fatto è avvenuto...

Momenti di paura nella serata del 20 dicembre 2024, a Misterbianco, dove un palo della pubblica illuminazione è improvvisamente crollato in strada, sfiorando una Ford parcheggiata. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 17:30 in via Agostino Condorelli, causando danni allo specchietto anteriore dell'auto e spargendo detriti sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare le cause del crollo. Successivamente, i tecnici della ditta responsabile della gestione dell’illuminazione pubblica sono stati chiamati per rimuovere il palo e verificare lo stato delle altre strutture vicine.

Nonostante il crollo abbia creato un notevole spavento tra i residenti, non si registrano feriti. L’unico danno rilevante riguarda la Ford coinvolta, che ha riportato la rottura dello specchietto laterale.

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del cedimento, valutando eventuali responsabilità legate alla manutenzione dell’impianto di illuminazione.