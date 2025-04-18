PAURA A MISTERBIANCO PER UNA FUGA DI GAS: EVACUATE DIVERSE FAMIGLIE E CORRENTE STACCATA

Misterbianco (CT) – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Misterbianco, in provincia di Catania, a causa di una fuga di gas che si è verificata nel tratto di via San Nicolò, all’incrocio con via Br...

Misterbianco (CT) – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Misterbianco, in provincia di Catania, a causa di una fuga di gas che si è verificata nel tratto di via San Nicolò, all’incrocio con via Bruno Buozzi e via delle Terme Romane.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 18, quando alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di gas e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il gas metano sarebbe fuoriuscito da una conduttura interrata, causando preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Su richiesta dei tecnici giunti sul posto, sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania, affiancate da operai della “Catania Rete Gas”. Per motivi di sicurezza, diverse famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

L’intera area interessata è stata transennata e interdetta al traffico dalle forze della Polizia Municipale e dagli stessi Vigili del Fuoco. È stata inoltre sospesa l’erogazione dell’energia elettrica nella zona per consentire agli operatori di lavorare in totale sicurezza e provvedere alla riparazione del guasto.

Sul posto anche i Carabinieri, tecnici comunali e agenti , impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. Al momento non si registrano feriti, ma le operazioni proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.