Paura a Paternò: Auto in fiamme all’alba in via Moncada

Paternò, 11 luglio 2025 – Attimi di paura questa mattina intorno alle ore 6:00 in via Moncada, nella strada che scende dal Castello Normanno. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento,...

Paternò, 11 luglio 2025 – Attimi di paura questa mattina intorno alle ore 6:00 in via Moncada, nella strada che scende dal Castello Normanno. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente preso fuoco all’interno di un cortiletto di proprietà privata.

Le fiamme, particolarmente alte, hanno subito destato preoccupazione per la vicinanza ad altri appartamenti. Provvidenziale l’intervento di un residente, che ha immediatamente lanciato l’allarme e delimitato la zona per evitare che qualcuno si avvicinasse.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze ben più gravi.

Presenti anche i carabinieri per le operazioni di rito e per avviare gli accertamenti sulle cause dell’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato all’incendio dell’auto.