PAURA A PATERNÒ: AUTO IN FIAMME , COINVOLTO UN SECONDO VEICOLO, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Attimi di paura pochi minuti fa a Paternò, dove un'auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era parcheggiata in via Vasta. L'incendio si è sviluppato poco prima delle ore 13 di oggi, 27 marzo 2025. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo completamente il veicolo e generando una densa colonna di fumo grigio visibile anche a notevole distanza. Le fiamme hanno quindi avvolto una Fiat Punto e si sono propagate anche su un'altra auto in sosta, una Renault Twingo, che ha subito danni rilevanti nella parte posteriore, aggravando ulteriormente la situazione.

Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte, né feriti tra i passanti o i residenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Al momento, il transito in via Vasta è stato interrotto per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza di residenti e passanti.

La situazione è in costante aggiornamento.