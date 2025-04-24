PAURA A PATERNÒ: CROLLA IL TETTO DI UNA CASA ABBANDONATA NELLA NOTTE, CALCINACCI IN STRADA

Paternò (CT), 24 aprile 2025 – Momenti di paura nella notte a Paternò, dove intorno alle ore 4:00 si è verificato il crollo parziale del tetto di un’abitazione abbandonata in via Falconieri. Il cedime...

Paternò (CT), 24 aprile 2025 – Momenti di paura nella notte a Paternò, dove intorno alle ore 4:00 si è verificato il crollo parziale del tetto di un’abitazione abbandonata in via Falconieri. Il cedimento ha interessato la parte superiore del secondo piano dell’edificio, inutilizzato da anni. Le cause del crollo non sono ancora state accertate, ma si ipotizza che le forti piogge dei giorni scorsi possano aver compromesso ulteriormente la già precaria stabilità della struttura.

Parte della copertura è collassata all’interno dell’edificio, ma diversi calcinacci sono precipitati anche sulla strada sottostante.

Per fortuna, essendo notte fonda, non si trovavano persone nei paraggi e non si registrano feriti.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati da un fragoroso boato. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, che ha messo in sicurezza l’area e ha avviato i primi rilievi tecnici.

Successivamente, sono giunti anche i tecnici del Comune, che hanno provveduto a transennare la zona interessata per evitare rischi ai passanti e segnalare il pericolo.

Resta ora da stabilire se l’intero edificio rappresenti un rischio per la pubblica incolumità. Nelle prossime ore potrebbero essere disposti ulteriori sopralluoghi e accertamenti strutturali.