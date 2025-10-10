Paura a Paternò, due risse nel centro storico ieri sera: due feriti e indagini in corso

PATERNÒ – Serata di forte tensione quella di ieri, mercoledì 9 ottobre, nel centro storico di Paternò, dove si sono verificate due violente risse a breve distanza di tempo e di luogo.Il primo episodio...

PATERNÒ – Serata di forte tensione quella di ieri, mercoledì 9 ottobre, nel centro storico di Paternò, dove si sono verificate due violente risse a breve distanza di tempo e di luogo.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle ore 20:00 in Piazza San Francesco di Paola, a pochi passi dalla posta centrale. Secondo le prime ricostruzioni, più uomini si sarebbero affrontati con bottiglie e altri oggetti contundenti, dando vita a una colluttazione particolarmente violenta.

Sul terreno è rimasta visibile una grossa chiazza di sangue, segno che almeno una persona sarebbe rimasta ferita.

Tuttavia, quando i Carabinieri sono giunti sul posto, non vi era più traccia né dei protagonisti della rissa né del ferito, che si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi.

La seconda aggressione si è verificata poco dopo, intorno alle ore 21:30, in via Renna — una traversa di via Vittorio Emanuele, nei pressi dei Quattro Canti — dove due cittadini extracomunitari si sono affrontati violentemente. La lite è degenerata e uno dei due uomini ha riportato un trauma cranico, mentre l’altro è rimasto ferito in modo meno serio.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e due pattuglie dei Carabinieri. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo: uno all’ospedale di Biancavilla, l’altro a quello di Paternò.

Entrambi gli episodi si sono verificati nel cuore della città e a distanza di poco più di un’ora. Al momento non è ancora chiaro se le due risse siano collegate e se tra i protagonisti vi siano le stesse persone. Le indagini sono in corso per ricostruire i fatti e individuare i responsabili.