PAURA A PATERNÒ: ESPLODE UN INCENDIO IN CORTILE, FIAMME E FUMO NERO.

AGGIORNAMENTO

Paternò, 1 luglio 2025 (aggiornamento delle ore 11.51) – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano sono riusciti a domare le fiamme che questa mattina hanno interessato il cortile di un’abitazione in via Circonvallazione, nei pressi della farmacia. L’incendio, reso particolarmente pericoloso dalla presenza di pneumatici che hanno generato fumo denso e nero, è stato circoscritto e l’area è stata messa in sicurezza.

Tuttavia, la zona resta momentaneamente chiusa per consentire il completamento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza.

Sul posto sono giunte anche due ambulanze del 118, una da Paternò e una da Bronte, intervenute a scopo precauzionale. Fortunatamente non si registrano feriti né persone che abbiano avuto bisogno di cure mediche

Paternò (01 luglio 2025) – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina, poco prima delle ore 11:00, all’interno del cortile di un’abitazione situata in via Circonvallazione, nei pressi della farmacia.

Le cause del rogo sono al momento ancora da accertare.

Le fiamme, particolarmente alte, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

In via precauzionale è stata inviata anche un’ambulanza, ma al momento non si hanno notizie di persone ferite o coinvolte direttamente nell’incendio.

Presenti anche i carabinieri, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.