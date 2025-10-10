Paura a Paternò, incendio in un appartamento tra via Bassano e via Napoli: soccorsi sul posto

PATERNÒ – Momenti di paura nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre 2025, per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile nella zona compresa tra via...

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate a causa di un probabile corto circuito.

Ad accorgersi del fumo è stato un residente della zona che, senza esitare, è intervenuto per mettere in sicurezza le persone presenti all’interno dell’abitazione, favorendo la loro immediata uscita.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’intera area. In via precauzionale è stata fatta intervenire anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Presenti inoltre i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti e le procedure di rito.

L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze ben più gravi. Le cause esatte dell’incendio sono in corso di accertamento.