PAURA A PATERNÒ: INCENDIO IN UN PALAZZO, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Paternò, 2 marzo 2025 – Momenti di tensione questa mattina a Paternò, dove un incendio è divampato all’interno di un palazzo situato in via Como. Ancora pochi i dettagli sull’accaduto, ma secondo le p...

Paternò, 2 marzo 2025 – Momenti di tensione questa mattina a Paternò, dove un incendio è divampato all’interno di un palazzo situato in via Como.

Ancora pochi i dettagli sull’accaduto, ma secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero propagate all'interno di un garage, sebbene la dinamica sia ancora da confermare.

Una densa colonna di fumo ha invaso la strada, suscitando paura tra i residenti e i passanti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che tuttavia hanno avuto difficoltà a raggiungere l’edificio a causa del parcheggio selvaggio nella zona.

Il mezzo di soccorso è rimasto bloccato per alcuni minuti, rallentando le operazioni di spegnimento e mettendo in evidenza un problema ricorrente nella viabilità cittadina.

I pompieri stanno ora lavorando per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area e chiarire le cause del rogo. Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione è in costante evoluzione.

Seguiranno aggiornamenti.