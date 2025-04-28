Paura a Paternò: incendio in una palazzina in via Mondello, intervento dei Vigili del Fuoco
Paura nelle prime luci dell’alba a Paternò. Intorno alle ore 4.30, un incendio si è sprigionato all'interno di un'abitazione situata in una palazzina a due piani in via Mondello, nei pressi di piazza...
Paura nelle prime luci dell’alba a Paternò. Intorno alle ore 4.30, un incendio si è sprigionato all'interno di un'abitazione situata in una palazzina a due piani in via Mondello, nei pressi di piazza Villetta.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, supportate da mezzi provenienti da Catania, inclusa un'autoscala per facilitare le operazioni di spegnimento.
A scopo precauzionale, sono arrivate anche due ambulanze del 118, mentre i Carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, chiudendo il tratto stradale interessato per permettere le operazioni in totale sicurezza.
Fortunatamente, l’intera palazzina risultava disabitata al momento del rogo e non si registrano feriti né intossicati.
Rimane ora da accertare l'origine dell'incendio: saranno gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri a fare chiarezza sulle cause.