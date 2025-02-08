PAURA A PATERNÒ: INCENDIO IN VIA VITTORIO EMANUELE, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Paternò, 8 Febbraio 2025 - Momenti di paura questa mattina a Paternò a causa di un incendio divampato all'interno di un cortile situato in uno stabile della centralissima Via Vittorio Emanuele, non di...

Le informazioni al momento sono ancora frammentarie, ma secondo le prime ricostruzioni il rogo avrebbe coinvolto diversi veicoli parcheggiati nella zona, che hanno preso fuoco generando una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti e Michele Tripoli, un vigile del fuoco discontinuo, che, accortosi del fumo nero, ha immediatamente allertato i colleghi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, supportati da un'autobotte giunta da Catania per far fronte all'emergenza.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le autorità stanno cercando di accertare le cause dell'incendio. Al momento non si hanno notizie di eventuali persone coinvolte.

Per consentire le operazioni in sicurezza, Via Vittorio Emanuele è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando disagi alla viabilità nel centro cittadino. Le forze dell'ordine stanno presidiando l'area per garantire la sicurezza e facilitare l'intervento dei soccorsi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull'accaduto.