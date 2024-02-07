PAURA A PATERNÒ PER UN PRINCIPIO D'INCENDIO SU UN'AUTO PARCHEGGIATA

Nella serata di ieri a Paternò si è verificato un momento di apprensione a causa di un principio d'incendio su un'auto parcheggiata in via G.B. Nicolosi.La richiesta di intervento è stata inoltrata al...

Nella serata di ieri a Paternò si è verificato un momento di apprensione a causa di un principio d'incendio su un'auto parcheggiata in via G.B. Nicolosi.

La richiesta di intervento è stata inoltrata alla centrale operativa del 115 intorno alle 21:30, e prontamente i vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti sul posto.

Fortunatamente, al momento dell'arrivo della squadra, le fiamme erano già state estinte grazie all'uso di un estintore.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l'area coinvolta dall'evento, garantendo la tranquillità della zona.