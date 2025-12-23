Paura a Paternò, principio di incendio in un condominio di via Libertà: vvf e carabinieri sul posto
Paternò (CT) – Attimi di paura nella serata di oggi, poco prima delle ore 20, per un principio di incendio che si sarebbe verificato all’interno di un condominio situato in via Libertà.
Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un principio di incendio sviluppatosi per cause ancora in fase di accertamento.
Fondamentale il tempestivo intervento dei , che sono riusciti a spegnere le fiamme con l’uso di estintori, evitando il propagarsi del rogo e mettendo in sicurezza l’abitazione.
Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei per gli accertamenti di rito e per garantire la sicurezza dell’area.
Traffico bloccato: al momento della stesura dell’articolo la circolazione risulta interdetta nel tratto interessato, a causa della presenza dei mezzi di soccorso che impediscono il normale transito dei veicoli.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra residenti e passanti.
🔴 Notizia in aggiornamento