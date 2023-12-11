PAURA A PATERNÒ QUESTA MATTINA PER UN INCENDIO IN UNA PALAZZINA:IN SERATA L’INCENDIO HA RIPRESO AD ALIMENTARSI

Paternò, questa mattina, è stata teatro di un violento incendio che ha causato la distruzione e il danneggiamento di tre edifici. L'allarme è scattato alle 10.40 presso la centrale operativa dei pompi...

Paternò, questa mattina, è stata teatro di un violento incendio che ha causato la distruzione e il danneggiamento di tre edifici. L'allarme è scattato alle 10.40 presso la centrale operativa dei pompieri, in risposta a una segnalazione di un incendio in corso in un edificio di via Alecci, una traversina nel centro storico cittadino che collega via Circonvallazione con via G.B. Nicolosi.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio avrebbe avuto origine all'interno di un'abitazione, probabilmente a causa di un corto circuito. Successivamente si è propagato agli altri piani dell'edificio coinvolgendo, alla fine, anche due edifici limitrofi. Si ritiene che l'esplosione di una bombola del gas abbia contribuito all'aggravarsi della situazione. Un boato associato all'esplosione è stato udito in gran parte della città, accompagnato da una densa colonna di fumo nero, visibile da diverse zone del territorio.

I soccorsi sono stati immediati, con la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e Paternò intervenuta sul posto. Ulteriori mezzi e personale sono stati inviati da Catania per affrontare la situazione di emergenza. Gli operatori dei pompieri hanno operato in condizioni estremamente difficili, considerando la stretta conformazione della zona interessata dall'incendio.

Le forze dell'ordine, rappresentate dai carabinieri del comando stazione di Paternò, sono intervenute per coordinare l'evacuazione dell'area e garantire la sicurezza pubblica. Due ambulanze del 118 sono state dispiegate nelle vicinanze come misura precauzionale, anche se al momento dell'esplosione gli edifici non erano abitati e fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.

I pompieri hanno estratto almeno cinque bombole del gas dal fuoco, anche se non è ancora chiaro se fossero vuote o piene. Il denso fumo generato dall'incendio ha reso l'aria irrespirabile, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Al momento, le squadre dei pompieri sono ancora al lavoro per domare le fiamme.

I danni causati dall'incendio sono attualmente in corso di quantificazione, ma è evidente che i tre edifici coinvolti hanno subito gravi danneggiamenti.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18, la situazione degli immobili ha continuato a destare preoccupazione poiché ancora fuoriusciva del fumo. Di fronte a questa criticità, è stato necessario un ulteriore intervento tempestivo da parte dei Vigili del Fuoco, al fine di spegnere i focolai ancora attivi e garantire la sicurezza della zona.

Nonostante gli sforzi precedentemente compiuti, la persistenza di fumo proveniente dagli edifici ha richiesto una nuova azione da parte degli esperti del fuoco. Il team di soccorso è intervenuto prontamente, adottando le misure necessarie per sopprimere le fiamme residue e impedire il rischio di ulteriori danni o pericoli.