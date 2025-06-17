PAURA A PATERNÒ, UOMO TROVATO PRIVO DI SENSI TRA I RIFIUTI A PIAZZA CESAREA: RIANIMATO E TRASPORTATO D'URGENZA ALL' OSPEDALE

Mattinata di tensione oggi, martedì 17 giugno 2025, a Paternò. Due ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri sono intervenute d’urgenza in piazza Cesarea, nei pressi della cosiddetta "salita della Cas...

Mattinata di tensione oggi, martedì 17 giugno 2025, a Paternò. Due ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri sono intervenute d’urgenza in piazza Cesarea, nei pressi della cosiddetta "salita della Cassa Mutua", in seguito alla segnalazione della presenza di un uomo privo di sensi, accasciato a terra tra i rifiuti e il degrado che da tempo soffoca l’intera area.

Fondamentale si è rivelata la tempestività della chiamata ai soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto, sono riusciti a rianimare l’uomo, un cittadino italiano, per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania.

Le sue condizioni restano riservate.

L’episodio ha riportato sotto i riflettori lo stato di abbandono in cui versa piazza Cesarea, diventata negli anni simbolo di incuria, con cumuli di spazzatura, erbacce e panchine divelte.

I residenti denunciano da tempo la mancanza di interventi concreti e il progressivo peggioramento della vivibilità della zona.

Una situazione che oggi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.