Paura a Pedara: Fiat Punto in fiamme durante la marcia, donna illesa

L'incendio si è verificato nella tarda serata in via Sottomonte Troina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Catania.

Momenti di paura nella tarda serata di ieri venerdì 26 giugno a Pedara, dove una Fiat Punto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia in via Sottomonte Troina.

Secondo le prime informazioni, alla guida dell'auto si trovava una donna, che è riuscita ad accostare e ad abbandonare tempestivamente il veicolo prima che le fiamme avvolgessero il vano motore.

Fortunatamente la conducente è rimasta illesa.

L'incendio ha rapidamente danneggiato la parte anteriore della vettura, come mostrano le immagini, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

L'episodio si è concluso senza conseguenze per le persone, ma con ingenti danni al veicolo.