PAURA A RAGALNA, INCENDIO COINVOLGE UN AUTO ED UNA TETTOIA
Paura nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15,30, in via Luigi Capuana a Ragalna.Per cause in corso di accertamento alcune sterpaglie si sono incendiate e le fiamme si sono propagate ed hanno da...
A cura di Redazione
10 giugno 2020 18:08
Paura nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15,30, in via Luigi Capuana a Ragalna.
Per cause in corso di accertamento alcune sterpaglie si sono incendiate e le fiamme si sono propagate ed hanno danneggiato gravemente una auto in sosta (una Fiat Panda) oltre alla tettoia di un abitazione. Sul posto, per spegnere il rogo, sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco di Paternò.
Fortunatamente, son si sono registrati feriti o intossicati