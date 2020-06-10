PAURA A RAGALNA, INCENDIO COINVOLGE UN AUTO ED UNA TETTOIA

Paura nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15,30, in via Luigi Capuana a Ragalna.Per cause in corso di accertamento alcune sterpaglie si sono incendiate e le fiamme si sono propagate ed hanno da...

A cura di Redazione 10 giugno 2020 18:08

