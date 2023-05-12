PAURA A SAN FRATELLO, FRANA LAMBISCE ABITAZIONI, ANZIANA SALVATA DAI VICINI

Una grossa frana ha lambito alcune abitazioni e vetture nel comune di San Fratello, nel Messinese.Il distacco è avvenuto da un costone roccioso nella zona a Nord del paese dei Nebrodi dove si parla un...

Una grossa frana ha lambito alcune abitazioni e vetture nel comune di San Fratello, nel Messinese.

Il distacco è avvenuto da un costone roccioso nella zona a Nord del paese dei Nebrodi dove si parla una lingua gallo-italica.

Non ci sono persone coinvolte, ma per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare scopo precauzionale delle case vicine al dissesto.

Un'anziana è stata salvata da persone che hanno udito un forte rumore e l'hanno allontanata dalla zona. La donna è stata colpita, ma non ferita, da piccole pietre tra i capelli.

"Abbiamo avuto una grande paura - commenta il sindaco Salvatore Sidoti Pinto - ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Anche la donna anziana in qualche modo coinvolta non ha riportato danni diretti, ma poi avuto un attacco di panico".

Nella zona sono intervenute squadre dei vigili del fuoco distaccamento di Sant'Agata Militello, di Patti e due funzionari del comando di Messina. E' intervenuto anche il nucleo elicotteri di Catania e squadre del nucleo cinofilo per escludere la presenza di persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, guardia di finanza e la Protezione civile regionale. (ANSA).