PAURA A SAN GREGORIO: AUTO IN FIAMME SU VIALE EUROPA, PASSANTE INTERVIENE CON ESTINTORE. NESSUN FERITO

San Gregorio, 16 maggio 2025 – Momenti di grande apprensione e paura a San Gregorio, dove una Peugeot 206 SW ha improvvisamente iniziato a sprigionare fumo mentre percorreva Viale Europa, una delle arterie più trafficate della zona.

Il conducente, accortosi del problema, ha avuto la prontezza di accostare il veicolo a bordo strada e di uscire rapidamente dall’abitacolo.

Fortunatamente, un passante è intervenuto con un estintore, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero estendersi all’intera vettura.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza l’area, regolato il traffico e avviato i rilievi del caso.

Non si sono registrati feriti, ma solo tanto spavento per il conducente e i presenti, che hanno assistito con apprensione alla scena.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un guasto meccanico all’origine del fumo.