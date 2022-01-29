95047

PAURA A SANTA MARIA DI LICODIA, AUTO FINISCE CONTRO MURO E SI RIBALTA

Pauroso incidente nella tarda mattina di oggi, 29 Gennaio 2022 a Santa Maria di Licodia.Una Fiat Stilo con a bordo tre giovani per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità mentre percorreva...

29 gennaio 2022 14:45
News
Pauroso incidente nella tarda mattina di oggi, 29 Gennaio 2022 a Santa Maria di Licodia.

Una Fiat Stilo con a bordo tre giovani per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità mentre percorreva la via Alcide De Gasperi è andata a sbattere violentemente contro un muro che delimitava la carreggiata ribaltandosi su se stessa.

L'uomo  al volante è stato  soccorso dal personale di un'ambulanza del 118 e trasferito all'ospedale per le cure del caso,  illesi gli altri due occupanti del mezzo.

Inevitabili disagi alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Oltre ii sanitari del 118  sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ed i Carabinieri del Nucleo Operativo di Paternò per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica.

 

