PAURA A SCICLI, BIMBO DI 3 ANNI AZZANNATO DAL PITBULL DI FAMIGLIA

Momenti di paura a Scicli dove in una casa del centro storico un bambino di 3 anni è stato azzannato dal cane di famiglia. Si tratta di un pitbull che per motivi ancora da accertare ha aggredito il piccolo ferendolo gravemente.

Il bimbo è stato colpito al volto, al collo e agli arti. Subito è stato soccorso dai genitori, che hanno liberato il figlio dalla morsa del cane. Poi è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Modica. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

Da una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta di notte, mentre il bambino, dopo essersi svegliato, stava per entrare nella stanza da letto dei genitori. Accertamenti sull'accaduto sono in corso da parte dei carabinieri