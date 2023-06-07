PAURA A TRAPANI PER UN BIMBO SPARITO DAVANTI CASA: SI ERA ADDORMENTATO NEL BAGAGLIAIO DELL’AUTO DELLA ZIA
A cura di Redazione
07 giugno 2023 12:10
Per ore un bimbo di quattro anni, la scorsa notte, è stato cercato da familiari, amici e carabinieri della compagnia di Trapani perché era scomparso.
Le ricerche sono iniziate alle 22.30 a Xitta, dove il piccolo giocava davanti a casa, da solo.
Soltanto all'una il bambino è stato trovato nel portabagagli dell'auto della zia, parcheggiata nei pressi dell'abitazione. Stava dormendo. (ANSA).