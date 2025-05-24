PAURA A TREMESTIERI ETNEO: AUTO FINISCE CONTRO UN MURO, FERITA LA CONDUCENTE

Tremestieri Etneo – Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio 2025, in via Etnea a Tremestieri Etneo, dove si è verificato un incidente stradale.Per cause ancora in fase di accertamento da parte...

Tremestieri Etneo – Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio 2025, in via Etnea a Tremestieri Etneo, dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli enti competenti, la conducente di una Opel Mokka ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi violentemente contro un muro.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento della donna alla guida.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, hanno trasferito la ferita al Policlinico di Catania per ulteriori accertamenti.

Al momento non sono note le sue condizioni né la prognosi.

Presenti sul luogo anche gli agenti della Polizia Municipale di Tremestieri Etneo, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

L'incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona per diverso tempo.