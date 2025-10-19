Paura a Zafferana Etnea: auto sfonda il muro e finisce in fondo a una scarpata, ferito il conducente

Grave incidente autonomo nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 15:30, in via Cassone, alla periferia di Zafferana Etnea.Secondo le prime ricostruzioni, una Mercedes Classe C220, condotta da u...

Grave incidente autonomo nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 15:30, in via Cassone, alla periferia di Zafferana Etnea.

Secondo le prime ricostruzioni, una Mercedes Classe C220, condotta da un uomo, ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto, dopo un violento impatto, ha sfondato il muro di cinta a bordo strada precipitando in fondo a una profonda scarpata, a pochi metri da un albergo.

Sul posto si è reso necessario l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto e dei soccorritori del 118. L’uomo, tra non poche difficoltà, è stato estratto dall’abitacolo. Nonostante le ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero gravi.

A scopo precauzionale, il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Ospedale Cannizzaro di Catania per accertamenti.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati eseguiti dai Carabinieri del NORM di Giarre.