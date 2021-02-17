PAURA AD ACIREALE PER UN PRINCIPIO D'INCENDIO NELLA NOTTE IN OSPEDALE:NESSUN FERITO

Momenti di paura questa notte all’ospedale di Acireale (CT) dove è scoppiato un incendio all’interno del blocco scala. Per fortuna il rogo è stato subito spento dal personale antincendio addetto dell’...

Momenti di paura questa notte all’ospedale di Acireale (CT) dove è scoppiato un incendio all’interno del blocco scala. Per fortuna il rogo è stato subito spento dal personale antincendio addetto dell’ospedale dopo che il fumo era arrivato nelle aree di attesa.

Il personale addetto antincendio del Presidio è intervenuto immediatamente spegnendo il fuoco ed evitando qualsiasi conseguenza.

Il fumo ha interessato il vano scala e le sale di accoglienza dei piani. I servizi ospedalieri non hanno subito interruzioni e sono tutt’ora in pieno funzionamento. Nessun paziente è rimasto intossicato e nessun paziente è stato trasferito. Il personale in servizio dei reparti, coordinato dai rispettivi direttori e dalla Direzione medica del Presidio, nella notte ha assicurato il puntuale rispetto delle procedure per la sicurezza dei pazienti, garantendo la necessaria assistenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia i quali hanno effettuato le opportune verifiche e la messa in sicurezza della zona. Attivato un gruppo di lavoro con personale dell’UOC Tecnico e dell’UOC Servizio di Prevenzione e Protezione per accertare le dinamiche di quanto accaduto. Già programmati gli opportuni interventi di ripristino. La Direzione Aziendale ha già richiesto chiarimenti alla Direzione medica del Presidio per una ricostruzione dettagliata dei fatti.