PAURA AD AUGUSTA, INCENDIO DIVAMPA IN DEPOSITO DI MATERIALE PLASTICO

Un vasto incendio è scoppiato nello stabilimento della Ecomac, azienda di Augusta (Siracusa), specializzata nello smaltimento dei rifiuti.

In fiamme il materiale plastico che si trovava all'interno, il rogo ha provocato una densa nube nera visibile da molti chilometri di distanza.

A spegnere l'incendio sono i vigili del fuoco di Augusta e Lentini. Non è chiaro se il rogo sia di natura dolosa.

La nube ha destato allarme tra i cittadini di Priolo e Augusta che hanno inizialmente pensato a un incendio nella zona industriale.