Paura al porto di Messina: traghetto urta la banchina durante l'attracco, sei feriti

Forte boato alla rada San Francesco, quattro ambulanze e polizia sul posto. L'imbarcazione è rimasta ferma per consentire i soccorsi.

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi alla rada San Francesco di Messina, dove il traghetto bidirezionale "Pietro Mondello" della compagnia Caronte & Tourist, proveniente da Villa San Giovanni, ha urtato la banchina durante le manovre di attracco.

L'impatto ha provocato un forte scossone che ha fatto perdere l'equilibrio a diversi passeggeri, in particolare a coloro che si trovavano già in piedi sulle scale in attesa di sbarcare. Il bilancio è di sei feriti, tutti trasportati in ospedale in codice giallo per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenute tempestivamente quattro ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia, che hanno gestito le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l'area.

Secondo quanto riferito dai vertici di Caronte & Tourist, all'origine dell'incidente ci sarebbe stato un guasto a uno dei motori del traghetto durante la fase di ingresso in rada. L'avaria avrebbe impedito di rallentare la nave come previsto, facendo sì che raggiungesse la banchina con una velocità superiore a quella normalmente utilizzata nelle manovre di attracco.

Il conseguente contraccolpo avrebbe causato la caduta di alcuni passeggeri presenti a bordo, provocando i ferimenti.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio e saranno gli accertamenti tecnici a chiarire con precisione le cause del guasto e dell'impatto contro la banchina.