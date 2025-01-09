PAURA E TRAFFICO IN TILT NEL COMPRENSORIO: QUATTRO INCIDENTI IN POCHE ORE NELLA GIORNATA DI IERI

Paternò e dintorni - 8 gennaio 2024. Un pomeriggio segnato da una serie di incidenti stradali ha messo a dura prova la viabilità nel comprensorio, causando disagi e momenti di apprensione per gli auto...

Paternò e dintorni - 8 gennaio 2024. Un pomeriggio segnato da una serie di incidenti stradali ha messo a dura prova la viabilità nel comprensorio, causando disagi e momenti di apprensione per gli automobilisti.

Ecco la cronaca degli eventi, che si sono susseguiti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Via Pietro Micca: auto capovolta, traffico bloccato

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 14 lungo via Pietro Micca, proseguendo in via Mongibello, sulla strada che collega Paternò a Ragalna. Un’auto Opel, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo in curva, ribaltandosi e finendo con le ruote all’aria.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai coinvolti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e recuperato il veicolo, ma le operazioni hanno richiesto la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni, causando rallentamenti significativi.

Scontro nel centro di Belpasso: due feriti lievi

Alle 14:45, un secondo incidente si è verificato nel cuore di Belpasso, all’intersezione tra via XIV Traversa e la II Retta Ponente. Una Fiat Bravo e una Renault Captur si sono scontrate violentemente. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non destano preoccupazioni.

La polizia municipale è intervenuta per i rilievi e per gestire il traffico nella zona, che ha subito rallentamenti.

Incendio sulla superstrada 121: paura tra gli automobilisti

Intorno alle 15, un episodio insolito ha destato preoccupazione sulla superstrada 121, subito dopo lo svincolo di Valcorente in direzione Catania. Un pneumatico di un mezzo pesante ha preso improvvisamente fuoco, probabilmente per un guasto tecnico.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme senza danni a persone. Il mezzo si è fermato a circa dieci metri dal punto dell’incendio, evitando conseguenze peggiori. Tuttavia, le operazioni hanno richiesto il restringimento della carreggiata, causando rallentamenti alla circolazione.

Grave scontro sulla SP229/i: disagi e traffico paralizzato

Poco prima delle 16, un ultimo grave incidente si è verificato sulla SP229/i, in contrada Palazzolo, nei pressi dell’incrocio con la SP184, nel territorio di Belpasso. Due auto, una Nissan Micra e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente, attivando gli airbag di entrambi i veicoli.

Nonostante la forza dell’impatto, i primi rilievi confermano che non ci sono feriti gravi. Il traffico nella zona è fortemente rallentato, con la carreggiata occupata dai veicoli incidentati. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica dello scontro e ristabilire la normale circolazione.

La giornata di ieri ha evidenziato la necessità di maggiore prudenza alla guida, specie in condizioni stradali che potrebbero essere state influenzate dal maltempo o da altri fattori. Le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine proseguiranno per chiarire le cause degli incidenti e garantire la sicurezza sulle strade del comprensorio.