PAURA IERI AL PORTO DI CATANIA, FIAMME IN UN CONTAINER CONTENENTE FOSFORO GIALLO SU NAVE LIBERIANA

Allarme al porto di Catania, ieri sera, per un incendio scoppiato a bordo di una nave cargo e che avrebbe potuto avere gravi conseguenze se l’intervento dei vigili del fuoco non fosse stato immediato.

Uno dei container sulla nave, che batte bandiera liberiana, ha preso fuoco mentre l’imbarcazione si trovava all’ingresso del porto.

A preoccupare, il carico contenuto: fosforo giallo.

A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno un distaccamento sul molo sporgente centrale, è stata intorno alle 21,15 la Capitaneria di porto. Sono intervenute la sezione navale e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre a motovedette della Guardia costiera, che in poco tempo dal mare hanno domato l’incendio del container. Poi i vigili del fuoco con il loro nucleo Nbcr (nucleare, biologico, radiologico e chimico) sono saliti a bordo del mercantile per controllare con la termocamera se i focolai erano definitivamente spenti e per verificare se la temperatura all’interno del container si era abbassata a un livello inferiore a quello di infiammabilità del fosforo giallo. Verifiche sono state effettuate anche sui container vicini a quello incendiato, nell’eventualità che le fiamme ne avessero raggiunto qualcuno.

La nave ha quindi fatto rientro in porto e ha accostato ad una delle banchine commerciali dove il container incendiato verrà sbarcato per permettere ai vigili del fuoco ulteriori ispezioni, anche per via della natura del carico.

Il fosforo giallo, infatti, è una sostanza altamente infiammabile che quando brucia emana gas irritanti o tossici. Viene utilizzato soprattutto per la produzione di fertilizzanti ma anche di pesticidi, detergenti e perfino dentifrici.

E’ utilizzato pure nella produzione di fuochi d’artificio.

In nottata l’emergenza al porto è rientrata.