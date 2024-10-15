PAURA IERI SERA A PATERNO': UOMO IN STATO DI ALTERAZIONE BARCOLLA IN STRADA E SI AUTOLESIONA

Nella serata di ieri, 14 ottobre 2024, intorno alle ore 23, via G.B. Nicolosi a Paternò è stata teatro di momenti di forte tensione a causa di un individuo in evidente stato di alterazione, che ha com...

Nella serata di ieri, 14 ottobre 2024, intorno alle ore 23, via G.B. Nicolosi a Paternò è stata teatro di momenti di forte tensione a causa di un individuo in evidente stato di alterazione, che ha compromesso l'ordine pubblico e generato paura tra i pochi passanti e residenti presenti a quell'ora.

L'uomo, visibilmente fuori controllo, ha percorso un tratto significativo della strada stringendo tra le mani delle bottiglie. Barcollando e visibilmente confuso, ha iniziato a inveire contro le persone che incontrava, suscitando disagio e preoccupazione. L'episodio è diventato ancora più allarmante quando l'uomo, in preda a uno stato di agitazione, ha iniziato a ferirsi volontariamente.

Sul marciapiede, proprio davanti a un'attività commerciale della zona, sono visibili macchie di sangue, segno delle autolesioni che si era procurato.

Durante questi momenti di caos, l'individuo si è seduto più volte per terra, alimentando un clima di instabilità. Fortunatamente, data l'ora tarda, non c'erano molte persone presenti. Alcuni cittadini hanno prontamente allertato le autorità, e sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso.

Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni di salute dell'uomo.

L'episodio ha messo in evidenza l'importanza di una rapida risposta in situazioni d'emergenza che mettono a rischio la sicurezza pubblica.