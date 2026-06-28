Paura in piazza Europa: rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo, inseguito e minacciato

Controlli intensificati contro i parcheggiatori abusivi: intervento dei Carabinieri in piazza Europa dopo la segnalazione di un automobilista.

La prevenzione e il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sovente motivo di disagio e insicurezza per cittadini e turisti, sono tra gli obbiettivi dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania che ha intensificato i controlli su strada.

In tale contesto, in prima serata i militari del Nucleo Radiomobile di Catania, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Europa, viale Alcide de Gasperi in seguito alla richiesta di aiuto di un automobilista. L’uomo, tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, ha segnalato la presenza di un cittadino straniero che lo aveva importunato in un parcheggio ed era intimorito nell’andare a riprendere la sua auto.

Nella circostanza i Carabinieri arrivati sul posto hanno individuato effettivamente un uomo e lo hanno visto proprio mentre era intento a gesticolare ed indirizzare le autovetture nei parcheggi liberi.

Bloccato in sicurezza dai militari è stato identificato per un 30enne di origini straniere e, peraltro, riconosciuto dal richiedente per lo straniero che, poco prima, al suo rifiuto di consegnargli del denaro, aveva inveito nei suoi confronti per poi inseguirlo e lanciargli delle monetine.

Per tale condotta i Carabinieri hanno proceduto nei confronti del 30enne alla contestazione dell’illecito amministrativo del Codice della Strada per “esercizio abusivo della professione di parcheggiatore, sanzionandolo amministrativamente.

L’azione di controllo si inserisce in una strategia più ampia che affianca l’attività repressiva a quella preventiva, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità nelle aree urbane maggiormente sensibili della città.

27 Giugno 2026