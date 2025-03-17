PAURA IN PIAZZA GALATEA A CATANIA: DANNEGGIA VETTURE E AGGREDISCE LA POLIZIA

Si aggirava per le vie del centro danneggiando senza alcun motivo le autovetture parcheggiate, ma è stato individuato dalla Polizia di Stato, che lo ha arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a...

Si aggirava per le vie del centro danneggiando senza alcun motivo le autovetture parcheggiate, ma è stato individuato dalla Polizia di Stato, che lo ha arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e lo ha denunciato per danneggiamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volanti sono intervenuti in piazza Galatea ove era stata segnalata la presenza di un uomo intento a rompere i finestrini di numerose auto in sosta.

Al loro arrivo gli agenti hanno individuato il soggetto segnalato che nel frattempo si era spostato nel vicino corso Italia. Al momento del controllo l’uomo, un 32enne di origini pakistane, ha iniziato a spintonare i poliziotti, arrivando poi a sferrare loro calci e pugni, al contempo minacciandoli di morte.

A quel punto è stato necessario richiedere tramite la Sala Operativa l’intervento di altri equipaggi, prontamente giunti in ausilio, grazie ai quali, non senza difficoltà, il 32enne è stato fermato ed accompagnato in ufficio.

Dagli accertamenti condotti dai poliziotti è emerso che il 32enne, già noto alle forze di polizia per svariati precedenti per reati contro il patrimonio e per reati commessi in danno degli operatori di pubblica sicurezza, era in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Per quanto accaduto, gli agenti lo hanno arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e, inoltre, dopo aver contattato i proprietari delle auto danneggiate, che hanno sporto querela, lo hanno anche denunciato per danneggiamento,

Sentito il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito per direttissima.