PAURA NELLA NOTTE A BELPASSO: INCENDIO IN UNA VILLETTA IN CONTRADA GIACONIA
Belpasso (CT), 16 aprile 2025 – Attimi di paura nella serata di ieri in via Ruggero Leoncavallo, in contrada Giaconia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Belpasso, dove un incendio è divampat...
Belpasso (CT), 16 aprile 2025 – Attimi di paura nella serata di ieri in via Ruggero Leoncavallo, in contrada Giaconia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Belpasso, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione poco prima delle ore 22.
Le fiamme hanno interessato in maniera particolarmente intensa il tetto della villetta, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere la mansarda. A causare l’incendio potrebbe essere stato un malfunzionamento della canna fumaria, anche se le indagini sono ancora in corso per stabilire con certezza l’origine del rogo.
Le lingue di fuoco erano visibili anche a grande distanza, alimentate dalle forti raffiche di vento che hanno reso estremamente complesse le operazioni di spegnimento.
Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con più squadre, supportate da un’autobotte e da un’autoscala provenienti da Catania.
Nonostante le difficoltà, i pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio dopo circa due ore di intenso lavoro, impedendo che le fiamme si propagassero ad altre parti dell’edificio.
Parte della copertura del tetto è andata distrutta, ma fortunatamente non si registrano feriti né casi di intossicazione.