Paura nella notte a Paternò: in fiamme due auto in via Gela

PATERNÒ – Momenti di paura nella notte tra lunedì e martedì in via Gela, una traversa non tanto lontana da via Fiume, a Paternò, dove due autovetture sono state distrutte da un incendio. Le vetture co...

PATERNÒ – Momenti di paura nella notte tra lunedì e martedì in via Gela, una traversa non tanto lontana da via Fiume, a Paternò, dove due autovetture sono state distrutte da un incendio. Le vetture coinvolte sono una Fiat Panda e una Smart, entrambe parcheggiate lungo la strada.

Le fiamme, divampate hanno avvolto rapidamente i due mezzi, annerendo la facciata del palazzo davanti al quale erano parcheggiati, come si può vedere nella foto.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, e i carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un guasto accidentale o di un gesto doloso. Le verifiche sono in corso per accertare l’origine del rogo.