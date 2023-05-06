PAURA NELLA NOTTE A PATERNO'. A FUOCO DUE AUTO IN DUE VIE DIVERSE. DANNEGGIATA UNA TERZA.

Momenti di paura questa notte a Paternò per l’incendio di due autovetture , in due vie differenti le cui cause sono in corso accertamenti da parte dell'autorità.Il primo caso si è verificato intorno a...

Momenti di paura questa notte a Paternò per l’incendio di due autovetture , in due vie differenti le cui cause sono in corso accertamenti da parte dell'autorità.

Il primo caso si è verificato intorno alle ore 02.30 di questa notte, 06 Maggio 2023 in Via Fallica dove un autovettura ha preso fuoco.

A dare l’allarme sono stati i residenti chiamando le sale operative dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Il secondo caso, si è verificato non tanto distante un ora dopo circa in via Bari angolo con la via Fiume, dove le fiamme hanno interessato una Fiat Uno

Le fiamme che hanno interessato una Fiat Punto che è andata completamente distrutta, le fiamme hanno lambita pure una Ford Ka che era in sosta posteriormente alla Punto.

Sui casi indagano i Carabinieri della locale stazione.