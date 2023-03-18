95047

PAURA PER JERRY CALÀ. INFARTO, OPERATO D'URGENZA AL CUORE

Jerry Calà è stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova in questi giorni pe...

18 marzo 2023 14:25
Jerry Calà è stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film.

"Le sue condizioni - informa il suo entourage -, sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali".

"Si confida in un recupero veloce - si legge ancora - e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization".

