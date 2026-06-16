Paura sulla scogliera di Catania: giovane ferita, intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera

La giovane, per cause ancora in fase di accertamento, si è infortunata mentre si trovava sugli scogli. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, sommozzatori, Guardia Costiera e personale del 118 per raggiungerla e metterla in salvo.

A cura di Redazione 16 giugno 2026 19:45

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