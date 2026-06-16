Paura sulla scogliera di Catania: giovane ferita, intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera
La giovane, per cause ancora in fase di accertamento, si è infortunata mentre si trovava sugli scogli. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, sommozzatori, Guardia Costiera e personale del 118 per raggiungerla e metterla in salvo.
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, ieri, poco dopo le 18,00, per soccorrere una ragazza straniera che, per cause da accertare, si era infortunata mentre si trovava sulla scogliera a Catania.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, la Sezione Navale ed ill Nucleo dei Vigili del Fuoco Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania, la Guardia Costiera e il personale sanitario del Servzio 118.
La giovane è stata raggiunta via terra e tratta in salvo sulla scogliera dai Vigili del fuoco.
È stata, dunque, affidata alle cure dei sanitari, intervenuti sul posto