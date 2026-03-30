Paura sulla Siracusa–Catania: camion fuori strada allo svincolo di Lentini, ferito l’autista

Lentini – Momenti di forte apprensione questa mattina lungo l’autostrada Siracusa–Catania, in prossimità dello svincolo per Lentini, dove si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la propria corsa in modo autonomo.

Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, giunti sul posto per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area, oltre a gestire la viabilità che ha subito inevitabili rallentamenti.

L’unica persona rimasta ferita è l’autista del camion, che avrebbe riportato lesioni non gravi. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione.

Disagi alla circolazione durante le operazioni di recupero del mezzo, con traffico rallentato fino al completo ripristino della viabilità.